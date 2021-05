Le service de mentorat du CLD Robert-Cliche célèbre ses 15 ans

Depuis 15 ans, 135 entrepreneurs de la MRC Robert-Cliche ont pu bénéficier du soutien et l’expérience de l’un des 20 mentors impliqués bénévolement au sein de l’équipe de mentorat d’affaires Robert-Cliche.

Au total, c’est plus de 5000 heures de rencontres qui sont comptabilisées pour le partage d’expériences en entrepreneuriat et le soutien à l’accomplissement de l’humain entrepreneur.

Pour le directeur général du CLD Robert-Cliche, Daniel Chaîné, l’expertise des mentors apporte beaucoup de succès grâce à leurs excellentes connaissances des enjeux et des besoins des entrepreneurs d’aujourd’hui

« C’est prouvé, le mentorat est un puissant outil de développement ! La présence d’un mentor permet à 73% des entreprises de passer le cap des 5 ans d’existence, alors que ce taux est normalement de 34% » affirme-il, par communiqué.

Pour Daniel Chaîné, l’expérience et le vécu des mentors, aide grandement aux succès grâce à leurs excellentes connaissances des enjeux et des besoins des entrepreneurs d’aujourd’hui.

Ce service contribue à une grande part de succès auprès de ces gens d'affaires.

Plusieurs de ceux-ci témoignent que l’accompagnement reçu leur a grandement permis de mieux se connaître, d’acquérir une confiance en eux, d’apprendre à se surpasser et de trouver une oreille qui sait est disponible lors des moments plus difficile.

« Le succès connu au cours des 15 dernières années est attribuable aux hommes et aux femmes qui ont cru à l’épanouissement de nos entreprises. Leur dévouement et disponibilité ont fait du mentorat d’affaires Chaudière- Appalaches un organisme des plus importants au Québec.» mentionne Marie Cliche, chef-mentore du CLD Robert-Cliche.

À lire également : Nouveau service en innovation et développement au CLD Robert-Cliche