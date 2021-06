Grève des professionnels et des techniciens de la santé

Ce sont 3 600 membres de l’Alliance des professionnels et des techniciens de la santé (APTS) qui ont fait grève hier et aujourd’hui sur 13 sites de Chaudière-Appalaches.

Ceux-ci manifestent leur mécontentement face au manque de décisions satisfaisantes prises par l’employeur dans le cadre de l’établissement d’une nouvelle convention collective pour le réseau de la santé et des services sociaux dans la fonction publique, la dernière étant échue depuis le 31 mars 2020.

« Pour l’instant on n’a pas d’offres qui correspondent à ce qu’on voudrait », a expliqué Caroline Marquis, ergothérapeute, représentante syndicale de l’APTS en Chaudière-Appalaches.

« Les négociations sont en cours, mais les avancements ne sont pas suffisants à notre goût, c’est vraiment anecdotique pour l’instant. Ça ne répond pas à nos demandes pour l’attraction et la rétention du personnel, car on sait qu’il y a des problématiques de personnel dans tout le réseau », d’ajouter la représentante syndicale. « On a des chaises vides, mais personnes pour s’asseoir dessus puisque les conditions de travail ne sont pas correctes, non seulement en termes de salaire, mais aussi pour la conciliation travail-famille, surcharges de travail, formation, etc. ».

Les membres du syndicat en Chaudière-Appalaches, et partout à travers le Québec, ont donc tenu deux journées de grève pour débuter. Deux autres journées sont annoncées pour les 21 et 22 juin, « en espérant qu'on n'en ait pas à se rendre là et qu’on réussisse à négocier avec l’employeur d’ici là », de conclure Caroline Marquis.

Au Québec, l’APTS représente 60 000 employés, soit 80 % du personnel de la santé et des services sociaux comprenant entre autres, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des techniciens de laboratoire, ou encore le personnel d'imagerie médicale, etc.