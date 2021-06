Le Centre local de développement (CLD) Robert-Cliche a annoncé ce matin que le fondateur et propriétaire de Les Bois Francs CR, Carol Roy, sera le conférencier de la 22e Soirée des Sommets qui aura lieu le 27 octobre prochain.

La Soirée des Sommets est une activité organisée annuellement par le CLD Robert-Cliche pour favoriser le réseautage dans le milieu des affaires et mettre en valeur l’excellence de la MRC.

Lors de l'évènement, Carol Roy devra présenter, devant plus de 400 personnes du milieu des affaires et politique du centre de la Beauce, une conférence sur le thème du « Combat entrepreneurial ».

En toute humilité, l’entrepreneur de Tring-Jonction partagera son histoire ainsi que les batailles qu’il a dû livrer. « Mon premier combat a été celui de devenir un entrepreneur malgré moi. Avec la crise du bois en 2008, nous avons dû fermer l’entreprise fondée par mon père ; Placages Roy. Le démarrage de Les Bois Francs CR a été la façon de me relever et d’assurer la continuité de l’entreprise familiale », a-t-il indiqué.

En plus de cette conférence, six Sommets seront remis à des entreprises et à des personnalités d’affaires qui se sont démarquées au cours des deux dernières années par leur vision et leur innovation tout en contribuant au sentiment d’appartenance à la MRC Robert-Cliche.

« Il s’agira des grandes retrouvailles des gens d’affaires du centre de la Beauce ! Peu importe les mesures sanitaires en vigueur cet automne, nous avons un excellent comité organisateur et différents scénario pour rendre cette 22e édition festive et mémorable ! », s'est réjoui le vice-président du CLD Robert-Cliche, Serge Jacques.

La billetterie sera ouverte en septembre prochain pour un événement hybride avec des places limitées en présentiel ainsi que des accès pour la diffusion sur le web.

Sur la photo : (à l’arrière) Serge Jacques du CLD Robert-Cliche, Mario Groleau de la Municipalité de Tring-Jonction, Daniel Chaîné du CLD Robert-Cliche, Éric Brousseau de Raymond Chabot Grant Thornton (partenaire officiel des Sommets 2021). (À l’avant) Yannick Roy (fils et relève de M. Carol Roy), Carol Roy, Bois Francs CR, Mia Roy (petite-fille de M. Roy qui est la 4e génération impliquée dans l’entreprise).