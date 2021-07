Entente de collaboration entre Les Équipements Lapierre et Érable & Chalumeaux

Une entente de collaboration vient d'être conclue entre Les Équipements Lapierre, une entreprise de fabrication d'équipements acéricoles de Saint-Ludger, et l'équipe d'Érable & Chalumeaux.

Cette dernière est bien connue par les capsules éducatives du biologiste Stéphane Guay, en ce qui a trait à la vulgarisation de sujets liés au domaine de l’érable à sucre, de l’acériculture et du sirop d’érable. Ces capsules sur la page Facebook et sur le site Web d'Érable & Chalumeaux sont notoires et attirent un large public.

La décision des Équiquements Lapierre de commanditer les capsules résulte des nombreuses rencontres faites ces dernières années avec le biologiste alors que les discussions ont permis de dégager les valeurs partagées pour le monde de l’acériculture, mais principalement sur les préoccupations vécues par bon nombre d’acériculteurs.

« Nous sommes heureux d’offrir l’ensemble des capsules aux acériculteurs. Nous trouvons important de soutenir cette initiative pour plusieurs raisons, mais d’abord parce qu’elle permet une évolution de l’acériculture dans son ensemble et une meilleure compréhension de son monde, un transfert de connaissances à la portée de tous et une amélioration de la production, puis qu’elle rend aussi probablement le travail de l’acériculteur plus facile », a déclaré Chantal Lapierre, directrice générale des Entreprises Lapierre, par voie de communiqué de presse.

Pour Stéphane Guay, l’association s’est faite naturellement, mais surtout à cause des valeurs partagées. Il souligne aussi que son entrevue avec Donald Lapierre, fondateur de l’entreprise, lors de la visite de l’érablière en 2020 a été un moment déterminant. « Cet homme-là travaille pour le compte des acériculteurs, mais aussi pour les amener à un niveau supérieur », de signaler le biologiste.

L'entente prévoit que les nouvelles capsules, ainsi que certaines qui sont déjà diffusées, seront également traduites en anglais pour les marchés anglophones du Canada et des États-Unis.

Laboratoire de recherches scientifiques

Le second volet de ce soutien financier est d"importance.

En effet, les deux parties mettent sur pied un laboratoire qui permettra d’effectuer des recherches scientifiques conjointes pour lesquelles elles ont des intérêts communs.

Ce volet est « hyper stimulant » pour le biologiste Guay qui utilisera une partie de la toute nouvelle érablière expérimentale de 25 000 entailles et de ses installations situées à Saint-Ludger pour y effectuer des travaux qui auront pour objet de mettre à jour des connaissances inédites profitables au monde de l’acériculture.

Pour Philippe Breton, directeur des ventes chez Les Équipements Lapierre « cette collaboration avec monsieur Guay nous permettra entre autres de faire plusieurs tests en forêt qui vont nous fournir des données statistiques probantes pour toute l’industrie. »

Rappelons que l’entreprise beauceronne est une partenaire privilégiée du Proctor Maple Research Center de l’Université du Vermont depuis maintenant quatre ans et qu’elle est aussi une partenaire de premier plan de la nouvelle Chaire de Recherche Industrielle sur les Technologies Acéricoles (CRITA) de l’Université de Sherbrooke.

Notons que Les Équipements Lapierre possèdent cinq usines de fabrication d’équipements et de produits acéricoles qui sont situées à Saint-Ludger et à Waterloo, en Estrie. Près de 225 personnes y travaillent, principalement au Québec,

PHOTO — Donald Lapierre, président et fondateur des Équipements Lapierre et Stéphane Guay d'Érable & Chalumeaux lors du tournage à l'Érablière Lapierre en 2019.