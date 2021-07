L'employeur Olymel souhaite faire avancer les négociations

L’employeur Olymel a indiqué son réel souhait de faire avancer les négociations avec le Syndicat des travailleurs de son usine à Vallée-Jonction.

Les deux parties se sont rencontrées le 1er et le 2 juillet pour poursuivre le processus de conciliation demandé par l’employeur.

« On a toujours dit publiquement qu'on avait confiance en ce processus. On croit vraiment qu’en poursuivant le processus les parties se rapprocheront », a expliqué Richard Vigneault du service des communications chez Olymel.

Cependant, rappelons que la partie syndicale a exprimé une forte déception des suites de ces deux jours de rencontre. Selon elle, la partie patronale a présenté de nouvelles demandes de reculs alors qu'elle n'a pas répondu à sa dernière proposition.

« On ne peut pas, comme partie négociante, simplement dire “ oui on accepte tout “, parce que nous on a des considérations opérationnelles et commerciales qui sont importantes », a répondu Richard Vigneault.

La prochaine rencontre devrait avoir lieu dans la semaine du 19 juillet pour, qui sait, enfin convenir à une entente.

« On sera là et on souhaite que le processus se poursuive et qu'on arrive à un règlement », de conclure M. Vigneault.