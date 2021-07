Éric Maheux et son équipe sont désormais aux commandes de Vachon Subaru

Éric Maheux et son équipe sont les nouveaux propriétaires de Vachon Subaru à Saint-Georges et ce, depuis le 1er juillet.

Qui plus est, Steve Levesque, directeur des opérations fixes, et Pierre Gagné, directeur des ventes, de l’ancienne équipe font partie intégrante du nouveau groupe d’acquéreurs composé d'Éric Maheux et de Billy Poulin, Bruno Bégin, Bernard Bolduc ainsi que Gaston Quirion.

« C’est un grand jour dans le développement de notre entreprise. Nous voulions continuer notre développement et l’occasion s’est présentée. En plus des deux membres de l’ancienne équipe de direction, nous voulons travailler avec l’ensemble des gens en place. C’est une bonne équipe qui est, tout comme nous, des professionnels qui sont à l’écoute des clients », a indiqué Éric Maheux.

Ils sont donc désormais aux commandes de Vachon Subaru qui a vu le jour en 1994 sous la férule de Marco Vachon. Mentionnons également que c'est Léo Vachon qui a lancé les activités de l’entreprise en 1964.

Aussi, les nouveaux propriétaires avaient déjà repris les rênes de Vallée Auto à Saint-Georges en 1999 et lancé une concession KIA à Thetford Mines en 2014.

« Comme je le dis et je le répète aux clients, aux partenaires, aux employés, nous ne changerons pas une combinaison gagnante. Et c’est ensemble que nous allons gagner », de conclure Éric Maheux.