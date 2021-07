Élections municipales: la CCINB sonde ses membres

En prévision des élections municipales du 7 novembre prochain, la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Beauce (CCINB) vient de lancer un sondage auprès de ses membres.

L'idée est de partager et communiquer rapidement aux candidats et aux élus municipaux de la MRC de la Nouvelle-Beauce les préoccupations et les besoins de des gens d’affaires du territoire.

« Le but n’est pas de critiquer ouvertement, mais au contraire, de vous donner une voix afin de partager, dans le respect, votre opinion », a indiqué à ses membres la présidente de la CCINB, Chantal Gravel.

La MRC de la Nouvelle-Beauce comprend 11 municipalités soit Sainte-Marie, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Isidore, Scott, Saint-Bernard, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Frampton, Saints-Anges, Vallée-Jonction et Saint-Elzéar.

La date limite pour remplir le sondage, qui comprend seulement cinq questions, est le 31 août. Il est disponible sur le site Internet de la CCINB.

Réseautage

Par ailleurs, la CCINB propose à ses membres une série intensive de quatre rencontres de réseautage en ligne avec des professionnels et des entrepreneurs membres de Chambres de commerce de Lévis, Montmagny, Thetford Mines, Saint-Joseph, Kamouraska-L’Islet, Bellechasse-Etchemin, Mégantic et bien sûr, Nouvelle-Beauce.

Les rencontres se tiendront durant les semaines du 12 et 26 octobre, ainsi que celles du 9 novembre et 23 novembre. La date limite d’inscription est le premier octobre et l'activité est exclusive aux membres.