Cet été, faites appel aux Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif

Les Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) ont officiellement entrepris leurs activités sur les territoires des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche.

Chapeautées par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord et appuyées par divers acteurs de la communauté, les CIEC permettent aux jeunes adolescents de s’initier au marché du travail ainsi qu’à la gestion d’une entreprise coopérative. Ces projets CIEC sont rendus possible grâce au financement du FONDS étudiants du Fonds de la solidarité FTQ.

Chacune des CIEC est composée de 10 à 12 entrepreneurs, âgés de 12 à 17 ans, motivés et prêts à servir leur communauté par le biais de menus travaux. Les membres de la CIEC, appelés « entrepreneurs », créent ainsi leur propre emploi d’été en plus de développer des qualités et des compétences entrepreneuriales et coopératives.

Les jeunes peuvent ainsi prendre conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités collectives dans le but de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations, expliquent les coordonnateurs.

Les CIEC offrent des services tels que la tonte de gazon, le désherbage, la peinture, la garde d’enfants, l’entretien ménager et bien d’autres services dont les entrepreneurs sont les initiateurs.

Cette année, la CIEC Robert-Cliche organise son ouverture officielle au Parc des Générations de Saint-Joseph-de-Beauce, ce vendredi 16 juillet de midi à 14 h. Pour sa part, la CIEC de la Nouvelle-Beauce organisera son ouverture au Parc Drouin de Sainte-Marie le samedi le 17 juillet de midi à 16 h. Les jeunes entrepreneurs convient la population à venir s’amuser lors d’un dîner hot-dogs agrémenté de musique de chansonniers et d’un encan chinois sur chacun des deux parcs. Ils promettent une ambiance amusante et chaleureuse.

Les entrepreneurs sont disponibles pour des contrats de particuliers ou d’entreprises partout sur le territoire de la MRC de Robert-Cliche ([email protected] / 418-230-9490) et de la MRC de La Nouvelle-Beauce (ciec.ste[email protected] / 418-386-2532) jusqu’à la mi-août.