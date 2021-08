Conflit chez Olymel : la direction n'a plus rien à offrir

La direction d’Olymel « n’a plus rien à offrir » dans la négociation qui perdure depuis trois mois avec le syndicat des travailleurs de son usine de Vallée-Jonction.

Rappelons qu’après une vingtaine de rencontres de conciliations, le monétaire est toujours au cœur du problème. Le syndicat en demande toujours plus, mais l’employeur est arrivé au bout de ses capacités.

« Il faut savoir qu’au début de ce conflit, les travailleurs d’Olymel Vallée-Jonction gagnaient plus de 20 % de plus que la compétition nationale », a expliqué Paul Beauchamp, le premier vice-président de l’entreprise, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Selon lui, la dernière proposition de l'équipe de conciliation remontait cet écart à 35 % par rapport à la compétition nationale d’Olymel. Pourtant, l’entreprise à tout de même accepté l’offre dans le but d’avoir un règlement rapide.

« C’était à la limite de ce qu’on pouvait offrir, nous on a plus rien à offrir. Vous comprendrez qu’il y a des seuils qu’on ne peut se permettre de dépasser. Bien qu’on puisse trouver que ce n’est jamais assez, il faut penser à s’en satisfaire malgré tout. »

L'employeur respecte le choix du syndicat d’avoir réfuté cette même proposition, tout en précisant que ce n’est pas pour autant qu’Olymel pourra offrir plus.

Paul Beauchamp a également réitéré ses propos sur la responsabilité du syndicat quant à la situation des porcs en attente et sur l’avenir de l’entreprise. « Ça rapproche l’euthanasie, le gaspillage alimentaire et ça crée des inconvénients majeurs pour les travailleurs et la région. Là c’est aux travailleurs d’en assumer les conséquences. C’est entre leurs mains. »

Enfin, tout comme la partie syndicale, la direction d’Olymel reste disponible pour répondre aux appels et aux convocations du conciliateur.