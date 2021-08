Semaine québécoise des marchés publics: l'occasion de soutenir les producteurs locaux

C’est aujourd’hui que débute la 13e Semaine québécoise des marchés publics qui se déroule jusqu’au 15 août. C'est l'occasion de soutenir les producteurs de la Beauce en mettant des fruits et légumes frais dans vos assiettes.

Pas seulement jusqu'au 15 août, mais tout au long de la saison estivale, les agriculteurs et les producteurs de la région sont disponibles sur les marchés ou directement sur leur terrain afin de vous offrir des produits frais et savoureux. Car il faut le reconnaître, le goût est bien meilleur lorsque cela ne vient pas d'ailleurs.

À Saint-Georges il y a le Grand Marché Beauce-Sartigan, ouvert du mercredi au dimanche, qui propose des fruits, des légumes, du sirop d'érable, des confitures et plein d'autres mets préparés par des producteurs beaucerons. Le marché public où les commerçants sont présents se passe le samedi matin sur le parvis du commerce, de 9h à 13h.

D'après une initiative de cet établissement, il y a également le Marché mobile Beauce-Sartigan. Accessible de 9 h à 12 h, il sera installé à Saint-Martin le 8 août, à Saint-Éphrem le 22 août, à Saint-Honoré le 29 août ainsi qu'à Saint-Côme le 12 septembre.

De son côté, le Marché fermier des Etchemins se déplace dans la région. Il sera au Village beauceron à Saint-Prosper le 21 août, à Lac-Etchemin le 6 septembre, à Saint-Zacharie le 18 septembre et à Sainte-Justine le 2 octobre.

« D’un marché à l’autre, on fait le plein de légumes, fruits et j’en passe! Tous ces produits, ayant en prime des visages, des histoires, des conseils culinaires et des sourires, sont si inspirants que se tricotent facilement dans nos esprits de gourmands plein d’idées de repas pour toutes les situations de la vie quotidienne », a expliqué la porte-parole de l’événement, Julie Aubé.

Si vous êtes attentifs lors de vos déplacements, quelques petits cabanons de producteurs se cachent sur le bord des routes.. À bon entendeur !