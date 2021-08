Conflit chez Olymel : un règlement rapide est essentiel

Depuis 4 mois, les employés chez Olymel sont en conflit de travail. Le ministre du Travail, Jean Boulet, avait annoncé l’arrivée d’un nouveau médiateur spécial. Cette nouvelle a été accueillie favorablement par Développement économique Nouvelle-Beauce et le CLD Robert-Cliche.

Selon les deux agences, « ce conflit amène son lot de dommages collatéraux auprès des producteurs de porcs, des travailleurs, ainsi que des entreprises sous-traitantes. Sur le plan économique, les pertes générées par les producteurs de porcs ainsi que le grand nombre de contrats en sous-traitance annulés ou reportés ont un impact important sur les entreprises de notre région. Olymel à Vallée-Jonction, qui emploie plus de 1 000 personnes provenant de plusieurs MRC de Chaudière-Appalaches, est le plus important employeur de La Nouvelle-Beauce. Depuis plusieurs années, Olymel recrute aussi des travailleurs temporaires étrangers qui viennent ici pour travailler et supporter financièrement leurs familles restées dans leur pays. Ce conflit peut nuire à l’attraction et la rétention de ces travailleurs étrangers qui sont très essentielles au maintien des opérations de l’usine dans la région. »

Marlène Bisson, directrice des opérations et commissaire industrielle chez Développement économique Nouvelle-Beauce s’inquiète pour les investissements prévus et le développement futur d’Olymel. Elle explique que cette entreprise est un « joueur majeur » dans la réfection et le développement du réseau ferroviaire dans la région.

Le directeur général du CLD Robert-Cliche, Daniel Chaîné, poursuit sur l’importance d’une reprise des négociations. Selon les éleveurs de porcs du Québec, il y a 150 000 porcs en attente d’abattage. Les producteurs commencent à ressentir les effets au niveau financier.

Quant au député de Beauce-Nord, Luc Provençal, il demande au syndicat et à l’entreprise « de mettre tous leurs efforts à la table de négociation pour mettre fin à ce conflit ».

Règlement rapide espéré

Les intervenants socioéconomiques souhaitent ardemment une entente gagnante/gagnante qui permettra de reprendre les opérations le plus rapidement possible et ainsi amoindrir les préjudices sur les travailleurs, Olymel, les producteurs et l’ensemble des autres entreprises impliquées.