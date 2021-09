Un tout nouveau magasin RONA à Frampton

Le nouveau magasin RONA quincaillerie Poulin Lussier et filles a célébré sa grande ouverture à Frampton.

Ce nouveau magasin est doté d’une surface de 3 000 pi2, incluant une cour à bois extérieure avec service à l’auto. De plus, les gens peuvent venir porter leurs vieux pots de peinture pour récupération. Les travaux ont été réalisés par Action Estimation inc. en collaboration avec Construction Jean Pouliot.

La famille Poulin Lussier possède aussi un magasin RONA à Saint-Odilon-de-Cranbourne depuis 2017.

Ce nouveau magasin RONA s’inscrit dans le cadre d’un projet immobilier commercial évalué à près de 2,5 millions de dollars, une initiative du comité de développement de Frampton.

Outre la quincaillerie, ce projet offrira sous un même toit, à la communauté de Frampton et des environs, des services de pharmacie (Proxim), de station-service (Harnois) et de dépanneur (Proxi). Quincaillerie Poulin Lussier et filles inc. est également propriétaire de la station-service et du dépanneur.

« Nous trouvons qu’il est important d’offrir des services de proximité aux communautés que l’on dessert, et il y a clairement une volonté en ce sens à Frampton avec ce nouveau complexe immobilier. Nous souhaitons répondre aux besoins en constante évolution des rénovateurs amateurs et des entrepreneurs de la région, tout en offrant un service hors pair. Nous sommes ravis de pouvoir continuer de grandir au sein de la famille RONA avec cette deuxième destination », précisent Isabelle Poulin et Maxime Lussier, propriétaires du magasin.