André Spénard sera honoré lors de la 22e Soirée des Sommets

Le Joselois André Spénard recevra le Sommet Enracinement lors de la 22e Soirée des Sommets, présentée par le MRC Robert-Cliche et Beauce-Centre Économique, qui aura lieu le 27 octobre prochain en présentiel et en virtuel.

Le prix Sommet Enracinement est décerné annuellement à une personnalité d’affaires qui a contribué au développement économique et social de la MRC Robert-Cliche.

Grandement impliqué dans sa communauté, André Spénard a d’abord été maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, préfet de la MRC Robert-Cliche et député de Beauce-Nord. Il a également été bénévole aux Habitations du Moulin, au CLD Robert-Cliche, pour Place aux jeunes Québec, pour le Musée Marius-Barbeau ainsi que le Centre de santé et de services sociaux de Beauce-Etchemin. Reconnu pour sa force de caractère et sa grande détermination, il a également été directeur général de l’ARTB à Saint-Joseph-de-Beauce pendant 34 ans.

Une formule hybride

La soirée reconnaissance du 27 octobre prochain se tiendra en formule hybride, soit à la fois en présentiel et en virtuel.

Jusqu’à 300 personnes pourront ainsi se réunir dans deux salles de réception, l'une au Journel de Saint-Joseph-de-Beauce et l'autre au Club de golf de Beauceville.

L’événement sera ensuite capté et rediffusé aux deux endroits et en simultané sur le web.

Ouverture de la billetterie

Les billets seront disponibles en ligne via le site web de Beauce-Centre Économique, à compter du 15 septembre prochain.

Toutes les personnes qui désirent participer à l’événement devront remplir le formulaire d’inscription avant le 27 septembre prochain. Après cette date, la billetterie sera fermée.

Le comité organisateur répartira les participants dans l’une des deux salles ou offrira des billets pour un visionnement en virtuel. Une série de critères sera établie afin de favoriser la présence d’un maximum d’entreprises en présentiel. Une priorité sera accordée aux entreprises membres de Beauce-Centre Économique (ou anciennement CLD Robert-Cliche) ainsi que les entreprises partenaires de l’événement.

Il est à noter que le passeport vaccinal sera exigé pour accéder à l’une ou l’autre des salles de réception.

Rappelons que Carol Roy, de Bois-Francs CR, prononcera une conférence sous le thème Combat entrepreneurial en première partie de l’événement. En seconde, six sommets seront remis à des entrepreneurs ou entreprises qui se sont démarqués au cours des deux dernières années.