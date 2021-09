Transformation du bois: un programme de formation rémunéré en Beauce

Un programme de formation d’opératrice ou d'opérateur d’équipements de production pour le secteur de la transformation du bois, dans le formule travail-études, débutera en Beauce le 25 octobre.

Cette formation, mise sur pied dans un un contexte de pénurie de main-d’œuvre, est rendue possible, entre autres, grâce à la contribution financière de la Commission des partenaires du marché du travail et le partenariat de Formabois, des Services aux entreprises et de formation continue du Centre de services scolaires de la Beauce Etchemin, et des entreprises Bois Poulin, Bois Lambert et Bois Paul.

Le programme offert prépare les participants à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en opération d’équipements de la transformation du bois. Il est offert en alternance travail-études, soit 334 heures au CIMIC, à Saint-Georges, et 536 heures en entreprise chez Bois Poulin à Saint-Ludger. Les participants seront rémunérés tout au long de la formation.

« Nous sommes fiers de pouvoir nous associer aux entreprises de la région pour pouvoir offrir une formation directement dans le milieu de travail. Cette formule facilite le transfert des apprentissages puisqu’il permet aux candidats d’appliquer ce qu’ils apprennent directement dans un contexte de travail », a souligné Robin Rodrigue, directeur du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

« Le succès du projet est le résultat d’une grande disponibilité et de la passion des partenaires de l’industrie. Avec cette formation, les entreprises pourront ainsi bonifier les qualifications de leurs nouveaux employés. Pour les travailleurs, elle améliorera leur qualification et leur employabilité par l’obtention d’un diplôme. À terme, cette formation contribuera à améliorer la compétitivité du secteur », a mentionné Réjean St-Arnaud, directeur général de Formabois.

« Fier partenaire, Bois Poulin s’impliquent dans les talents de demain, cette formation saura répondre à un besoin grandissant de main-d’œuvre dans les scieries de la région », de dire à son tour madame Lisa Pépin, responsable des ressources humaines chez Bois Poulin.