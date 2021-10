Un nouveau répertoire des entreprises de La Nouvelle-Beauce

Un nouveau répertoire des entreprises de la MRC de La Nouvelle-Beauce sera disponible à partir du mois de novembre. Le tout a été réalisé par la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) en collaboration avec la MRC de La Nouvelle-Beauce.

« Plusieurs personnes communiquent avec nous régulièrement afin d’avoir accès à une liste d’entreprises existantes en Nouvelle-Beauce. Les gens ont le goût d’encourager local et un tel répertoire permettra à la population de le faire. La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce a comme mission de mettre de l’avant nos entreprises et c’est exactement ce que nous ferons avec l’implantation et la mise à jour de ce service. », de mentionner Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

Il existait déjà un outil similaire, mais il n’était plus à jour. La population pourra y avoir accès par la page d’accueil du site web de la CCINB. La Chambre ajoute présentement des entreprises existantes sur son territoire à l’aide d’une liste fournie par plusieurs municipalités de la MRC, cette liste est cependant incomplète. L’association aimerait la collaboration des entreprises pour le compléter et le mettre à jour.

Les entreprises peuvent s’inscrire dès maintenant afin de s’assurer d’en faire partie via ce formulaire : https://ccinb.ca/entreprises-repertoriees/. Une fois le répertoire en ligne, les entreprises pourront toujours s’y inscrire ou apporter des modifications.

Le CCINB assure que le répertoire sera convivial et permettra à la population d’y retrouver les coordonnés des entreprises, un court descriptif, mais également un lien vers leur site web, leur page Facebook ou leur LinkedIn.

« Acheter dans nos entreprises, c’est investir dans notre propre communauté. Cela ne devrait pas être une bonne action à poser, mais bien l’action à poser. Parfois, on achète ailleurs parce qu’on ne sait pas que cela existe chez nous, mais avec le répertoire, on se donne le petit coup de pouce pour découvrir ce qui se fait ici, » a déclaré Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Également, la CCINB relance cet automne sa campagne d’achat local #onlaici en Nouvelle-Beauce avec une campagne publicitaire régionale, son Marché de Noël et la mise en ligne de vidéos de sensibilisations.