Service Taxibus: des retards sont prévisibles

La direction du service Taxibus de Saint-Georges a pris connaissance cette semaine de l’annonce du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) relativement à la possibilité que le transport scolaire ne soit pas disponible à certaines occasions au cours de l’année en raison de la pénurie de conducteurs d’autobus scolaires.

Le service Taxibus vit, lui aussi, certaines problématiques qui occasionnent des retards lors de transports d’usagers.

Parmi celles-ci, le service rencontre également une difficulté en lien avec la pénurie de chauffeurs de taxi. D’autre part, les normes de la Santé publique limitent le nombre de passagers à trois (3) dans les taxis depuis le début de la pandémie. Enfin, la fermeture temporaire de la route du barrage Sartigan contribue à augmenter le temps de la course des taxis.

Il est probable que des parents analysent l’option d’inscrire leurs enfants au Taxibus afin qu’ils soient transportés à l’école. Toutefois, les responsables du service tiennent à informer la population et les parents que l’ajout d’une nouvelle clientèle à un nombre de passagers déjà élevé chaque matin risque d’engendrer des retards dans les déplacements, et ce, même si vous avez réservé votre déplacement à bord de Taxibus à une heure bien précise.

De petits gestes

Afin d’offrir un meilleur service aux membres Taxibus, la direction incite les usagers à se rendre à leur borne de départ au moins 5 minutes à l’avance, d’avoir en main la carte de membre ainsi que l’argent comptant afin de payer le montant dû au chauffeur de taxi. De cette façon, il sera possible de repartir plus rapidement et ainsi réduire les retards. Rappelons aussi que le port du masque est obligatoire en tout temps dans les taxis.

Taxibus Saint-Georges, qui compte 9 083 membres, a transporté, uniquement au cours du dernier mois, une moyenne de 1 700 personnes chaque semaine, ce qui équivaut environ à 615 courses de taxis hebdomadairement.