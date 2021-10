Dévoilement des gagnants des 11e prix Perséides

La remise des prix Perséides s’est faite vendredi soir devant 400 participants à la salle Méchatigan de Sainte-Marie. Il s’agissait de la 11ème édition du Gala organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce. Cette soirée vise à saluer les efforts des entreprises de la Nouvelle-Beauce qui contribuent au développement socio-économique de la région.

Voici les gagnants qui ont été choisis par une équipe de 12 juges provenant de l’extérieur de la région. Cette équipe était présidée par le Regroupement CPA de Chaudière-Appalaches et incluait en majorité des comptables agréés et 4 directions de chambres de commerce de l’extérieur de la région.

❖Tourisme arts et culture : Woodooliparc

❖Mise en marché agroalimentaire : Bleuetière Marland

❖Construction : Christian Marcoux cuisine et mobilier design

❖Entreprise manufacturière : AD+ Armoires et décoration

❖Entreprise de services : Gym Élite Coach

❖Relève en entreprise : Lori-Anne Berthiaume, Porc SB Inc

❖Nouvelle entreprise et nouveau travailleur autonome : Aura architecture. Design

❖Commerce de détails : Les Jardins de la passion

❖Innovation : Groupe Ferti

❖Environnement et développement durable : Vachon école de conduite supérieure

❖Entreprise de l’Année : Breton Revêtement Métallique

❖Ressources humaines : Structures RBR

❖Promutuel Coup de cœur : Luce Lacroix

❖Prix Leadership : Club Voyages Fascination

« Je suis bien fière de cette édition spéciale qui aura eu finalement lieu en présentiel. La dernière année et demie a été éprouvante pour nos gens d’affaires et c’était vraiment important pour nous de pouvoir applaudir nos finalistes et gagnants en personne. J’en profite pour remercier tous les partenaires financiers qui nous auront aidés à faire de cette soirée une belle réussite. Bravo à tous les participants. » , de conclure la présidente de la CCINB, Chantal Gravel.