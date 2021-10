Création Pop!, une mini-entreprise pour remercier de manière locale

Voir la galerie de photos

Les entreprises qui cherchent un moyen original de remercier leurs employés pour leur travail de la dernière année peuvent se tourner vers une nouvelle mini-entreprise de Saint-Georges, Création Pop! . Elle offre des paniers de produits locaux pour remplacer le traditionnel souper de Noël.

Ce sont huit finissants de la technique de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches qui sont les créateurs de cette belle nouveauté . Leur but est de permettre aux entreprises d’ici d’encourager local tout en remerciant leurs employés.De plus, 1 $ pour chaque panier vendu sera remis au service de pédiatrie de l’Hôpital de Saint-Georges.

Un projet de A à Z

Pour mettre en branle ce projet qui est déterminant dans leur parcours scolaire, ils ont dû toucher tous les aspects de l’entrepreneuriat. Tout d’abord, ils ont commencé par la vente de bonbons pour trouver les liquidités de base. Chaque membre se doit de donner une mise de fonds en plus de devoir tenir un rôle au sein de l’entreprise.

Pour tous les goûts

Les produits locaux sont très diversifiés, autant au niveau de leur offre, que de leur provenance. On peut y retrouver des beignes, des bonbons, du sirop d’érable, du mout de pomme et bien d’autres belles découvertes. Que ce soit de Saint-Ludger, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges ou Lac-Etchemin, il y en a pour tous les goûts.

Et le plus intéressant, c’est que la quantité dans les paniers permet aux employés de partager avec leur famille ces gâteries.

Pour le moment, il n’est pas possible pour les particuliers de commander, mais Création Pop! réfléchie à cette possibilité. Il est possible de les suivre sur leur page Facebook.

Pour en savoir plus, écoutez notre entrevue vidéo complète avec trois de ses créateurs.

PHOTO : Jean-Gabriel Morin Président, Océane Lecours VP Marketing, Rosemarie Poulin VP Approvisionnement, Stéphanie Crestey VP Production, Audrey Wenger VP Finances, Kelly-ann Veilleux VP administration, Xavier Mathieu VP Ressources humaines et Jean-David Lessard VP Ventes