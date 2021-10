Amélie St-Hilaire remporte le prix de Jeune repreneuse du Québec

La présidente et directrice du restaurant Chez Gérard à Saint-Georges, Amélie St-Hilaire, a remporté le prix de Jeune repreneuse du Québec, présenté par le Fonds de solidarité FTQ, lors du 44e gala du Concours provincial ARISTA.

L'événement qui s’est déroulé hier soir au Ministère, à Montréal, en format hybride était organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Il permet de récompenser et de mettre en valeur des personnalités prometteuses de la relève dans le milieu des affaires québécoises. Amélie St-Hilaire a été retenue parmi 500 candidatures de jeunes leaders du milieu âgés de 18 à 40 ans, avant de finalement remporter le titre.

Rappelons que la femme d'affaires a évolué au sein de l’entreprise familiale dès son plus jeune âge. En 2007, elle rejoint donc naturellement la direction du restaurant Chez Gérard et accède à l’actionnariat deux ans plus tard. Au fil des années, elle a cumulé les projets tels que des agrandissements, des rénovations, une nouvelle image ainsi que de l'ajout de services et des acquisitions.