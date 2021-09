Amélie St-Hilaire finaliste pour le titre de « Jeune repreneur du Québec »

Amélie St-Hilaire, une entrepreneure beauceronne, fait partie des trois finalistes de la catégorie « Jeune repreneur du Québec » dans le cadre du 44e concours provincial ARISTA.

Ce concours permet de récompenser et mettre en valeur des personnalités prometteuses de la relève dans le milieu des affaires québécoises. Amélie St-Hilaire a donc été retenue parmi 500 candidatures de jeunes leaders du milieu âgés de 18 à 40 ans.

Pour l'encourager, il est possible de voter en ligne pour le Prix Coup de Coeur d'Hydro-Québec qui est remis au finaliste ayant reçu le plus de votes sur le site d’Arista, cela dès aujourd'hui et jusqu'au 8 octobre.

Organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM), le gala se tiendra dans la métropole le 19 octobre prochain et c'est à ce moment-là que les lauréats des différentes catégories seront présentés.

Mieux connaître la finaliste

Amélie St-Hilaire a évoluée au sein de l’entreprise familiale dès son plus jeune âge. En 2007, elle donc rejoint naturellement la direction du restaurant Chez Gérard, à Saint-Georges, et accède à l’actionnariat deux ans plus tard. Au fil des années, elle a cumulé les projets tels que des agrandissements, des rénovations, une nouvelle image ainsi que de l'ajout de services et des acquisitions.

Dans cette dynamique, la jeune entrepreneure acquiert le Café Shop en 2017, un comptoir café spécialisé aussi dans les salades, sandwichs et viennoiseries. Puis, en 2020, lorsque le secteur de la restauration a été frappé par la pandémie, elle a lancé une gamme de produits maison dans quelques épiceries sous la marque Chez Gérard.

En mai 2021, Amélie St-Hilaire devient également propriétaire d’une petite usine de transformation alimentaire : Héritage transformation alimentaire. En octobre prochain, les travaux de l’usine devraient être terminés. Cette nouvelle entité a pour but de permettre à Chez Gérard de vendre ses produits maison à plus grande échelle.