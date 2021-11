Charles Dutil est le président d'honneur du 33e Gala de l’entreprise beauceronne

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le 33e Gala de l’entreprise beauceronne qui aura lieu en présentiel le samedi 21 mai prochain au Centre de congrès et hôtel Le Georgesville à Saint-Georges, sous la présidence d’honneur de Charles Dutil, président et chef de la direction de Manac.

Organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG), cet événement a pour but de faire reconnaître les réalisations, le sens de l’innovation et le leadership des entreprises de la Beauce. Les participants ont donc jusqu’au 29 novembre inclusivement pour envoyer leur candidature.

C’est la seconde fois que Charles Dutil est le président d’honneur du Gala de l’entreprise beauceronne. Ayant apprécié sa première expérience en 2003, il a tout de suite accepté la proposition.

« C’est un plaisir et un honneur d’avoir été contacté par l’équipe de la Chambre de commerce pour la présidence d’honneur. Ce gala est une plateforme incroyable pour nos jeunes et moins jeunes entrepreneurs, pour les grandes et moins grandes entreprises afin de se démarquer et de se faire reconnaître », a témoigné le président et chef de la direction de Manac.

Pour chaque prix, un comité de lecture composé de cinq personnes sélectionnera trois candidatures qui seront ensuite étudiées par un autre comité de cinq personnes qui choisira le gagnant.

Les Jarrets

Cette année il y a 15 catégories de Jarrets pour lesquels les entreprises sont appelées à postuler :

Jarret Projet d’investissement - Volet industriel

Jarret Projet d’investissement - Volet commercial

Jarret Femme d’affaires de l’année

Jarret Homme d’affaires de l’année

Jarret Implication sociale et communautaire

Jarret Nouvelle entreprise

Jarret Services professionnels

Jarret Travailleur autonome | Micro entreprise

Jarret L’Aile jeunesse

Jarret Intégration en entreprise

Jarret Tourisme

Jarret Développement durable

Jarret Employé de choix

Jarret Employé par excellence

Jarret Reconnaissance

Les quatre derniers sont nouveaux, ils ont été ajoutés en lien avec le slogan de cette édition qui est « La force de notre équipe rend le succès possible ! »

« La mission de la chambre est de supporter les entreprises à rayonner, de leur permettre d’avoir un réseautage de qualité et de les appuyer pour qu’ils puissent continuer d’innover. Avec la réalité que nos entreprises vivent, certains Jarrets sont là précisément pour les stimuler et les encourager, comme le prix d’employé par excellence par exemple », a précisé Fleurie-Anne Labelle, présidente du conseil d’administration de la CCSG.

Le prix du public : Soins et Beauté

Le public est invité à voter pour son entreprise favorite pour le prix Jarret du public du Gala 2022. La catégorie retenue pour cette édition est Soins et Beauté. Le but étant de mettre en avant ces commerces qui ont subi les effets négatifs de la pandémie. Cependant, étant donné que certains d’entre eux existent depuis de nombreuses années, le public peut évidemment se référer à ses expériences passées s’ils en ont moins profité au cours des deux dernières années.

Le vote sera accessible du lundi 8 novembre au lundi 6 décembre, sur le site internet de la Chambre de commerce de Saint-Georges. Les personnes qui participeront seront éligibles au tirage au sort d’une carte cadeau d’une valeur de 100 $.

Prix des partenaires d’affaires et prix honorifiques

Pendant le Gala, certains Jarrets seront également remis par des partenaires d’affaires de la CCSG. Il y aura ainsi le Jarret Gestion des ressources humaines de Services Québec, le Jarret Éducation Interordres du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemim, du Centre universitaire des Appalaches et du Cégep Beauce-Appalaches ainsi que le Jarret Entreprise agricole remis par l’Union des producteurs agricoles.

Enfin, il y aura aussi la remise du Jarret Mention honorifique et du Jarret d’Or.

Pour être présent

En ce qui concerne les billets pour participer à l'événement du 21 mai prochain, ils seront en vente dès le 30 novembre sur le site Internet de la CCSG au coût de 195 $ chacun pour les membres et 225 $ pour les non-membres. Les places seront limitées car, à ce jour, la salle peut accueillir 250 personnes.

Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG, a précisé que plusieurs salles pourraient être utilisées en fonction du nombre d'inscriptions. Aussi, les instructions peuvent changer d'ici les prochains mois selon l'évolution de la pandémie de COVID-19.