Le Normandie passe aux mains du resto Le Sabreur

Le restaurant Normandie/Bar L'Entracte de Beauceville passera aux mains du resto Le Sabreur de Saint-Georges à compter du début de l'an prochain.

La nouvelle a été annoncée ce matin simultanément sur les pages Facebook des deux organisations.

« C’est avec beaucoup d’émotions, mais surtout avec le sentiment du devoir accompli que nous vous annonçons, Nancy et moi, que nous tirerons notre révérence au début de 2022, après plus de 35 ans à votre service. Ce fût un honneur et un privilège de vous côtoyer durant toutes ses années. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants », ont écrit les co-propriétaires de l'établissement de Beauceville, Marquis Fortin et Nancy Boucher.

« La rumeur est confirmée. C'est avec fierté et honneur que nous désirons vous annoncer que la famille du Sabreur va s'agrandir! », ont indiqué pour leur part Sanika et Benoit Fortin, actuels propriétaires du Restaurant Le Sabreur depuis 14 ans.