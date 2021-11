Yanick Gervais nommé président-directeur général d’Olymel

Le conseil d’administration d’Olymel vient d’annoncer la nomination de Yanick Gervais à titre de président-directeur général de l'entreprise de production, de transformation et de distribution de viandes de porc et de volaille.

Il a été choisi pour succéder à Réjean Nadeau, décédé des suites d’un cancer le 14 octobre dernier. À la suite de l’incapacité de M. Nadeau d’exercer ses fonctions, Yanick Gervais avait déjà été désigné le 7 octobre chef de la direction par intérim.

Jusqu’à ce jour, il occupait le poste de vice-président principal, Opérations, chez Olymel et avait pour responsabilité la gestion de plus d’une trentaine d’usines de transformation de porc et de volaille situées pour la majorité au Québec, mais également en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick, en plus de superviser les services de logistique et d’ingénierie de l’entreprise.

Âgé de 42 ans, marié et père de trois filles, Yanick Gervais est originaire de Trois-Rivières. Comptable et fiscaliste de formation, il détient un diplômed’études supérieures et un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi qu’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.

« Nous accueillons avec confiance Yanick Gervais, un dirigeant de grand talent et d’expérience [...] Ses qualités organisationnelles, sa connaissance des enjeux opérationnels autant que des marchés domestique et étrangers, sa compréhension des besoins des clients, son esprit d’équipe et sa vision stratégique du développement de l’entreprise font de Yanick Gervais la personne idéale pour relever les défis du secteur de la transformation agroalimentaire », d’affirmer Ghislain Gervais, président des conseils d’administration d’Olymel et de Sollio Groupe Coopératif, principal actionnaire d’Olymel, dans le communiqué de presse d'annonce.