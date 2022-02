La relève agricole invitée à s'inscrire au concours annuel  « Tournez-vous vers l’excellence! » 

La Beauce reconnue comme l’un des endroits où l’agriculture est le plus prospère, la relève agricole est nombreuse et ce sont ces derniers qui sont invités à s’inscrire au concours annuel de La Financière agricole du Québec.

Le concours Tournez-vous vers l’excellence! a pour but de récompenser la réussite et faire rayonner de jeunes entrepreneurs. La période de mise en candidature débute aujourd’hui et se termine le 28 avril.

Les participants doivent la déposer à leur centre de services de La Financière agricole. Un total de dix finalistes seront sélectionnés en fonction de l’excellence de leur profil d’entrepreneur, de leurs réalisations ainsi que des qualités de gestionnaire qui les animent. Le formulaire d’inscription et les critères d’admissibilité se trouvent sur la page Web du concours.

« C’est une fierté pour notre organisation de reconduire ce concours chaque année. Depuis sa première année d’existence, plus de 400 candidatures ont été reçues. Quelque 160 jeunes entrepreneurs ont été finalistes. Leur participation a aussi été l’occasion pour eux de se faire connaître dans tout le Québec et de rendre fières leurs collectivités. Les participants au concours apportent un rayonnement singulier au métier d’agriculteur. Ils en sont des ambassadeurs de premier choix. J’invite toutes celles et tous ceux qui se démarquent en agriculture par leur recherche d’excellence, de leadership et de sens entrepreneurial à se manifester et à tenter leur chance à ce concours de prestige. »

Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $, deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $ et un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable. De plus, le Fond d’investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l’un des candidats qui se sera illustré notamment par l’important de son encadrement ou de son mentorat. Tous les participants admissibles recevront un chèque cadeau d’une valeur de 150 $ applicable sur l’un des produits, l’une des activités ou l’une des formations du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 23 novembre prochain, dans le cadre de l’édition 2022 du Colloque gestion du CRAAQ.