Georges St-Pierre sera à Saint-Georges en mai prochain

Le combattant en arts martiaux mixtes, Georges St-Pierre, sera de passage à Saint-Georges le 10 mai prochain pour y livrer une conférence mettant en parallèle le milieu des affaires et le sport.

L'annonce a été faite ce matin aux médias régionaux par Sylvain Légaré et Denis Perreault, du Groupe Performance, un organisme de réseautage d’affaires sans but lucratif, qui a une antenne en Beauce. Le même groupe avait fait venir l'athlète à La Cache à Maxime de Scott en septembre dernier.

L'événement devrait avoir lieu au Georgesville, mais rien n'a encore été confirmé quant à la réservation de l'espace, a indiqué M. Perrault. On attend recevoir quelque 500 personnes, dont au départ, les membres du Groupe Performance. Des billets seront disponibles éventuellement pour le public désirant assister à la conférence. L'organisme fournira de plus amples informations pour la réservation lorsque tous les détails seront finalisés.

De même, tous les profits générés par la conférence seront versés à un organisme de Saint-Georges qui reste à déterminer.

Nouvelle école de boxe

Par ailleurs, Denis Perreault a profité de l'occasion pour annoncer l'ouverture à Saint-Georges d'un 2e centre de mise en forme Boxe Fit, dont il est le propriétaire.

La franchise, déjà en opération depuis hier, est installée au centre d’arts martiaux Kaizen, appartenant à Samuel Giguère et Audrey Samson. On vise accueillir 300 élèves.

Enfin, fort de son expérience dans le milieu de la boxe et de ses nombreux contacts, Denis Perreault a également confirmé ce matin le début de sa collaboration comme gérant et entraîneur pour Samuel Giguère, qui est aussi un athlète professionnel, afin d'assurer le développement de sa carrière dans le circuit des combats en arts martiaux mixtes.

Sur la photo, on aperçoit Denis Perreault et Sylvain Légaré, entourant Samuel Giguère et Audrey Samson, les nouveaux franchisés du centre de mise en forme Boxe Fit, qui vient d'ouvrir ses portes à Saint-Georges.