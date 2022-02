Manifestation du syndicat TASBI à Lac-Mégantic

En grève depuis le 14 décembre dernier, les membres du syndicat des Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce inc (TASBI) ont organisé une manifestation ce matin à Lac-Mégantic.

Le syndicat dénonce la lenteur de la négociation et le refus du gouvernement de d'aborder la question des horaires de faction. Ce type d’horaire est à l’origine de nombreuses fermetures du service ambulancier dans le secteur de Lac-Mégantic. Une situation déplorable qui met en danger la population du Granit et celle de bien d’autres régions au Québec.

« Nous avons été clairs sur ce point. L’abolition des horaires de faction devra être à l’ordre du jour des négociations pour la signature d’un nouveau contrat de travail. Ce n’est pas une proposition, mais une exigence! », s'est exclamé Christian Duperron, président du syndicat.

« Les horaires de faction imposent aux paramédics d’être de garde pendant 7 jours en étant payés une heure sur deux. Le taux d’attraction et de rétention de personnel est catastrophique en raison de cet horaire désuet. Nous sommes en 2022, et nous ne voulons plus de ces conditions. Il faut passer à autre chose. Ce n’est pas seulement pour améliorer nos conditions de travail, mais également pour améliorer le service à l’ensemble de la population que nous manifestons aujourd’hui », a conclu M. Duperron.