Le Domaine à l’Héritage sera fermé cet été

Le Domaine à l’Héritage de Saint-Séverin n'ouvrira pas ses portes au public cet été.

La nouvelle vient d'être annoncée par les administrateurs du site, qui expliquent que la décision est motivée par le décès du propriétaire de l'endroit, Benoit Lachance, survenue à la mi-janvier.

L'homme, qui était âgé de 93 ans au moment de sa mort, avait acquis le domaine en 2013.

D’une superficie totale de 690 482 mètres carrés, l'endroit compte plusieurs lacs, des bâtiments, dont cinq maisons, des terrasses, des stationnements et des jardins. L’endroit, visité annuellement par plus de 20 000 personnes, fait partie du paysage beauceron depuis plus de trente ans.

Le site avait déjà été mis en vente en 2018 mais n'avait pas trouvé preneur.

