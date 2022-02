Les employeurs du Familiprix Paquet et Turmel récompensés

L’équipe du projet sur la conciliation études-travail du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord a mis sur pieds une escouade persévérance dans le but de remettre un prix à un employeur engagé dans la réussite éducative.

Ces prix ont été remis par Sophie Trépanier accompagnée par Pierre-Olivier Boivin, conseiller à la ville de Saint-Joseph-de-Beauce, Sophie Breton, directrice générale adjointe au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord.

Cette année, l’escouade s’est rendue au Familiprix Paquet et Turmel de Saint-Joseph-de-Beauce afin de souligner l’engagement de Madame Bianca Busque, gérante et de Monsieur Patrick Turmel, pharmacien propriétaire, dans la réussite éducative des jeunes.

« J’ai eu l’opportunité de travailler pour Madame Busque et Monsieur Turmel avant de travailler pour le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord et c’est dans ce contexte que j’ai eu la chance de constater qu’ils avaient le profil de l’employeur conciliant parce qu’il était toujours simple d’obtenir les congés dont nous avions besoin. Madame Busque fait preuve d’une grande flexibilité dans les horaires, particulièrement en ce qui concerne les étudiants. De plus, elle sait accueillir les nouveaux étudiants afin qu’ils soient rapidement à l’aise au travail », explique Sophie Trépanier, intervenante jeunesse et responsable du projet sur la conciliation études-travail au CJEBN.

« Les discours de Madame Busque et de Monsieur Turmel valorisent l’obtention d’un diplôme et la persévérance scolaire, c’est pour toutes ces raisons qu’ils ont été choisi pour recevoir ce prix. »

Rappelons que dans le cadre des JPS 2020, c’était Jimmy Poulin directeur général de la Fromagerie Gilbert de Saint-Joseph-de-Beauce qui avait reçu la visite de l’escouade persévérance afin de se voir décerner le trophée de l’employeur engagé dans la réussite éducative des jeunes.

Le mouvement #monchoixmesétudes est né en 2019 d’une préoccupation par rapport au fait que le taux de diplomation des jeunes du secondaire était plutôt faible et qu’une très grande proportion d’entre eux travaillaient pendant leurs études. On a donc voulu lancer un mouvement pour les guider et les informer des bienfaits d’un horaire équilibré, mais aussi outiller les parents pour soutenir leurs enfants dans leur conciliation études-travail. Enfin, le mouvement a également pour objectif de sensibiliser les entreprises à offrir des conditions gagnantes aux étudiants afin de faciliter leur scolarisation.