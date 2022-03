Pas de service ambulancier à Lambton depuis ce matin

Lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue jeudi, le groupe Avantis Coopérative a procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole à 29 jeunes agriculteurs, totalisant 152 439 $. « Ce programme vise à former les leaders coopératifs de demain et constitue une priorité pour la coopérative afin de soutenir les jeunes agriculteurs et la pérennité de l’agriculture dans nos régions. En fournissant une aide financière, un soutien professionnel et une offre de développement des compétences, le Fonds contribue ainsi au succès et au développement des agricultrices et des agriculteurs de demain », a affirmé le président de la coopérative, Denis Lévesque.