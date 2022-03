Le Prix Jean-Denis-Poulin décerné à Laurence Létourneau

L'homme d'affaires Laurence Létourneau recevra le Prix Jean-Denis-Poulin qui lui sera remis lors de la 27e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB) du 28 avril prochain.

Ce natif de Saint-Ludger, M. Létourneau est un diplômé de la Faculté de commerce de l’Université Laval comme comptable agréé (1966). Il a débuté débuta sa carrière chez Price Whaterhouse à Montréal pour revenir en Beauce à l’âge de 25 ans et joindre la firme Guy Couture C.A. de Saint-Georges, à laquelle il s’associa trois ans plus tard. La firme Létourneau & Associés fut créée en 1971, è laquelle il demeura associé pendant près de 27 ans.

Attiré par le monde des affaires, c’est en 1975 qu’il fonda, avec des partenaires, l’entreprise Débusco inc. spécialisée en déboisement de lignes électriques pour la Baie-James. En 1982, il devint propriétaire des Équipements Sigma Beauce en partenariat d’abord, pour devenir l’unique actionnaire par la suite. Il est également cofondateur avec ses frères d’un groupe d'entreprises forestières et de sciage de bois à Thunder Bay en Ontario, le Groupe Marcri. Suite à l’acquisition des actifs de Bouvillons Canada en 1988, il devint partenaire au sein des entreprises Les Aliments Chatel et Bouvillons Belle-Rive inc.

Laurence Létourneau est également un grand sportif. Il est d’ailleurs un des membres fondateurs du Centre de ski de Saint-Georges et a été impliqué auprès de l’organisation du Tennis régional de Beauce.

Rappelons que le Prix Jean-Denis-Poulin porte le nom du fondateur et premier président du CEB en 1975. Il vise à souligner le travail accompli par une personnalité d’affaires, tant pour son esprit entrepreneurial, son implication, son dévouement et sa contribution à la cause du développement économique que pour son rayonnement dans son milieu.

Le distinction sera donc remise lors du Souper d’affaires de prestige, qui se tiendra le 28 avril au Centre de congrès Le Georgesville de Saint-Georges, lequel événement verra aussi une conférence du cofondateur et actionnaire du Groupe Mundial, Louis Veilleux.

Pour réserver leurs places, les personnes intéressées peuvent remplir le formulaire disponible sur le site Internet du CEB.