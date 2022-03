Une quatrième année très sucrée pour la Semaine de l'Érable

Pour sa quatrième année d'existence, la Semaine de l’Érable a conquis des centaines de personnes qui ont visité l’un des dix restaurants participants, entre le 14 et 20 mars.

D’ailleurs, Le Bistro route 66 à Saint-Victor a gagné le prix donné par le juge culinaire qui a goûté à tous les plats de l’évènement. La catégorie « Beauceron boutte pour boutte » exigeait que l’on retrouve au moins trois produits du terroir dans le repas.

Les participants étaient notés entre autres sur l’harmonie des saveurs, la mise en valeur de l’érable et des produits locaux et l’expérience générale.

Le juge Samuel Larochelle a donné une note parfaite au restaurateur de Saint-Victor.

« Mon expérience au Bistro a été parfaite du début à la fin grâce à l’accueil et au service de l’équipe sur place ! Le décor était aussi remarquable avec une ardoise qui représentait le plat de la Semaine de l’érable. Parlant du plat, je suis prêt à dire que la godiche beauceronne est l’un des meilleurs plats que j’ai goûtés ! Pour le mélange de saveurs, l’omniprésence de l’érable et la panoplie de produits, tous de la région, le Bistro est le grand gagnant de la 4e édition ! », explique Samuel Larochelle

Prix Coup cœur du public

La Pralinière a remporté le plus grand nombre de voies avec son dessert de la cabane à sucre, composé d’un brownie à l’érable, de crème glacée, d’un coulis de chocolat noir et de beurre d’érable, garni d’un cornet de tire, de sucre à la crème et de popcorn à l’érable. Plus de 500 personnes au total ont voté entre le 14 et le 20 mars sur le site de Destination Beauce.

Prix au public

Les goûteurs de la semaine courraient la chance de remporter plusieurs prix. Anna Poulin de Saint-Georges a gagné le grand prix qui comprenait un Pendentif feuille d’érable, serti d’un diamant canadien de la Bijouterie le Forgeron d’or.

Tandis que Kelly Quirion-Fortin, également de Saint-Georges, a remporté le laissez-passer familial VIP pour le spectacle de Kaïn et rencontre avec artistes offert par le Festival beauceron de l’érable.

La coulée de tire pour 20 personnes donnée par La Cabane de l’Apprentie sucrière a été décernée à Maëllie Veilleux de Saint-Georges.

Chacune des gagnantes s’est mérité un panier-cadeau d’articles sucrés provenant d’Allons à la Cabane, de la Bleuetière Goulet, de la Savonnerie Histoire de bulles et des Sucreries de Chloé.

« Encore une fois, toute l’équipe de Destination Beauce est extrêmement fière de la Semaine de l’érable ! L’engouement de la population, la créativité des chefs et les retombées positives de l’événement nous permettent d’affirmer que la Semaine de l’érable est vraiment un incontournable du printemps en Beauce. Les cibles promotionnelles ont été largement atteintes et les restaurateurs ont été enchantés de la popularité de leurs plats ! » s’est exprimée Karen Montembeault, agente de communication et marketing chez Destination Beauce.