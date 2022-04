Ça bouge chez Quirion Métal

Depuis plus de 10 ans, l'entreprise Quirion Métal de Beauceville tente de trouver des initiatives concrètes et distinctives pour faire bouger ses 80 employés.

Cette année, plus que jamais, l’entreprise tenait à mobiliser ses troupes pour promouvoir de saines habitudes de vie, créer des occasions pour souder davantage l’équipe ainsi que de bouger en milieu de travail.

C’est par l’entremise du Groupe Inten6t, que Quirion Métal a su passer à l’action et à concevoir des défis sur mesure pour l’ensemble de ses précieux employés.

Un défi proposant quotidiennement des thématiques d’entrainements virtuels et en encourageant simplement l’activité physique, les employés cumulent des kilomètres en équipe de deux personnes.

C’est ainsi qu’à chaque semaine les employés peuvent connaître leur évolution face aux autres employés ainsi qu’aux autres entreprises du Groupe Camnor. Rappelons que Quirion Métal fait partie d’un regroupement d’entreprises (Groupe Camnor) qui lient plus de six entreprises, dont Acier Trimax (Sainte-Marie) et Structures de Beauce (Saint-Odilon). Au total, plus de 110 employés participent quotidiennement à ce défi et sortent de leur zone de confort.

Ces entrainements permettent par ailleurs de se préparer pour le défi ultime, soit un XMAN RACE, qui aura lieu à la fin mai, à Sutton en Estrie.

Cet événement permettra non seulement de rassembler les entreprises du Groupe Camnor, mais de créer des liens uniques autour d’un projet commun et rassembleur, soit la santé physique et mentale de leur équipe.

Collaboration au texte: Jessica Plante