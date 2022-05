Lors du 42e gala Les Mercuriades, le Groupe Mundial qui comprend Métal Bernard, Normandin inc. et CDMB a reçu le Prix Santé et Sécurité.cUn total de 34 entrepreneurs à travers la province s’est vu décerner l’un des prix « Mercure ».

Pour Sylvain Lemieux, responsable de la formation et coordonnateur santé sécurité au travail chez Métal Bernard et le groupe Mundial, ce prix représente énormément pour leur organisation « Chez nous on a des hommes et des femmes qui travaillent 10-12 heures par jour, c’est près de la moitié de leur vie qu’ils donnent pour notre entreprise, c’est notre devoir de les protéger. »

« Nous tenons à féliciter Groupe Mundial , pour avoir remporté le prix Santé Sécurité ! Notre économie a besoin d’entrepreneurs précurseurs et innovants ! Vous constituez des modèles inspirants d’innovation, d’ambition, d’entrepreneuriat et de performance pour le milieu des affaires sur l’ensemble du territoire québécois et pour la région de la MRC de la Nouvelle-Beauce », de mentionner Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

Groupe Mundial s’est également retrouvé finaliste pour le prestigieux Mercure, Entreprise de l’année Hydro-Québec, qui aura finalement été décerné à l’entreprise Groupe LOU-TEC pour le volet PME, et Demers Ambulance, pour le volet Grande entreprise.

Louis Veilleux président, mentionne qu’il ne peut y avoir d’évolution et de productivité si nos gens ne sont pas en sécurité. Notre rôle est de faire en sorte que les gens se réveillent inspirés, se sentent en sécurité et retournent chez eux épanouis à la fin de la journée. C’est notre manière de changer positivement des vies.