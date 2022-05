Duvaltex encore parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Pour une deuxième année de suite, l'entreprise beauceronne Duvaltex s’inscrit parmi les sociétés les mieux gérées au Canada de 2022, dont les lauréates ont été dévoilées aujourd’hui par Deloitte Canada.

Le manufacturier, qui exerce ses activités dans le secteur des textiles à partir de matières recyclées, notamment le plastique récupéré des océans, est un chef de file mondial dans le domaine des tissus commerciaux et de protection.

« Nous sommes fiers de recevoir cette marque de reconnaissance. Malgré cette période tumultueuse, nous avons réussi à tirer parti des occasions d’affaires et à poursuivre notre essor, ici et à l’international. Nous avons aussi maintenu nos investissements en recherche et développement pour continuer d’offrir à notre clientèle des produits innovants et soucieux de l’environnement. Le bien-être de nos employés est aussi demeuré au cœur de nos priorités », a déclaré Alain Duval, président et chef de la direction de Duvaltex, par voie de communiqué de presse.

Incidemment, le grand patron a annoncé, pas plus tard que la semaine dernière, un investissement de 15,8 M$ pour l’automatisation de l'usine de Saint-Georges au cours des trois prochaines années, dont une contribution financière de 9 M$ proviendra du gouvernement du Québec.

Lancement de l’Académie Duvaltex

L'entreprise a profité aussi de l'occasion pour annoncer la mise sur pied de l’Académie Duvaltex. Créée en mars 2022, elle offre des programmes de formation continue, axés sur la gestion de projets, l’innovation, les opérations et les technologies. Déjà, une première cohorte de 12 personnes a débuté le parcours.

« Alors que la pénurie de main-d’œuvre continue de s’accentuer, l’Académie nous permet d’offrir une formation de qualité, concrète et adaptée aux besoins particuliers de notre entreprise de façon à développer les compétences de nos gens et à faciliter l’intégration des nouvelles recrues. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à accroître la mobilisation et l’engagement de nos employés et à renforcer notre marque d’employeur de choix », a signalé M. Duval.

Outre celles de Saint-Georges, Duvaltex compte aussi des installations à Beauceville, Saint-Victor et dans l'État du Maine.