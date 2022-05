Projet «Ôtres choses»: premier lauréat du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques

Le projet Ôtres choses, présenté par l’entreprise Les Ôtres hébergement et cie inc., est le tout premier lauréat du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT) lancé en novembre 2021 par le Conseil économique de Beauce (CEB).

Cette annonce a été faite lors d’une conférence tenue dans une ambiance chaleureuse cet après-midi dans l’un des logements de la compagnie gagnante, la Maison des Ôtres.

Ainsi, les propriétaires Maryse Lambert et Jean-Denis Parent ont remporté la somme de 25 000 $ pour leur projet de café-boutique éco-conscient qui demandera un investissement de 200 000 $. Celui-ci devrait être en opération sur la 1re avenue à Saint-Georges en septembre prochain.

Il faut savoir que les projets admissibles devaient répondre aux six critères suivants : bonifier l’offre touristique actuelle de la MRC de Beauce-Sartigan, augmenter le pouvoir d’attraction de la clientèle touristique, servir de levier pour faire avancer d’autres projets, avoir un impact sur l’amélioration des milieux de vie ou la création de richesse, laisser un héritage dans le milieu par la pérennité du projet et avoir un coût de projet minimal de 50 000 $.

Le jury du concours, formé de cinq acteurs de l’industrie touristique, des affaires et du développement économique, a évalué les trois projets finalistes selon les critères préalablement mentionnés. Selon le CEB, les lauréats ont su démontrer qu’ils méritaient les honneurs par leurs compétences entrepreneuriales, la faisabilité de leur projet dans le délai demandé (12 mois), un montage financier réaliste et une solide structure organisationnelle.

Ôtres choses

Après un retour sur l’historique de son entreprise, Maryse a présenté ce projet gagnant du concours et qui viendra bonifier l’offre touristique de la région. Une partie logement se situera à l'étage du bâtiment et un café-boutique sera établi au rez-de-chaussée. « Du style d'hébergement comme on fait, il n’y en avait pas à Saint-Georges et c’est quelque chose que les touristes recherchent beaucoup », a-t-elle indiqué en spécifiant que le système Airbnb est maintenant réglementé. D’ailleurs, ce nouveau logement sera le premier de la compagnie à accepter les animaux, une demande également importante dans la région.

Pour les services offerts au café, l’idée est d’utiliser des produits majoritairement locaux, en collaboration avec le Grand marché, également situé sur la 1re avenue. En ce qui concerne la partie boutique, ce sera des produits qui viennent du Canada et qui sont faits de manières éthiques et durables. « On n’aura pas de cup en carton ! On va être membre de la tasse, qui offre des consignes. On va avoir plein de stratégie comme ça pour montrer qu’il y a moyen de faire les choses autrement et consommer autrement aussi. »

Rappelons que Les Ôtres hébergement et cie inc. regroupe déjà 15 unités de logement dans un rayon de 750 m autour du centre-ville de Saint-Georges.

En collaboration avec Sartigana, des objets promotionnels de la Beauce vont voir le jour. Notamment la toute première tasse de la Beauce sur laquelle on retrouve le pont Perrault de Notre-Dame-des-Pins et des cartes graphiques, dont une de Saint-Georges.

Le 2e concours lancé

« Le CEB est plus qu’heureux d’avoir lancé cette offensive puisque celle-ci a généré plus d’une trentaine de demandes d’informations en plus de nous permettre d’accompagner sept nouveaux promoteurs dans l’élaboration de leur projet, menant trois d’entre eux à déposer officiellement à la première édition de l’appel à concours. De nouveaux projets sont déjà en cours de préparation pour être soumis à la 2e édition du programme, ce qui est de bon augure! » a indiqué Luc Paquet, président du CEB.

Cette annonce était également l’occasion de lancer la seconde édition de l’appel à projets. Les promoteurs ayant un nouveau projet d’attrait touristique pourront donc soumettre leur dossier avant le 14 octobre 2022.

« C’est vraiment un beau concours, les critères sont clairs donc c’est très accessible. N’importe quel entrepreneur pourrait facilement avoir accès à ce fonds-là tant qu'il est passionné », estime Maryse Lambert qui encourage les gens à ne pas hésiter à se présenter.

Rappelons que le CEB a mis en place le Fonds Nouveaux Attraits Touristiques dans l’objectif de stimuler le démarrage de nouveaux projets touristiques dans la MRC de Beauce-Sartigan afin de bonifier l’offre actuelle et augmenter le nombre d’attraits sur le territoire.

Une enveloppe de 200 000 $ a été réservée, à même les capitaux propres du CEB, à la mise en œuvre de 2 concours par année sur une période de 4 ans, ce qui viendra stimuler la création de 8 nouveaux attraits d’ici le 31 décembre 2025. Outre le volet concours, le fonds permet également aux promoteurs d’avoir recours à un financement sous la forme d’un prêt sans intérêt pouvant atteindre jusqu’à 25 000 $.