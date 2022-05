Grands Prix de la relève d’affaires: une Beauceronne en nomination

Laurie Lévesque, co-propriétaire du restaurant bistro Les 5 Moulins à La Guadeloupe, est en nomination comme finaliste dans la catégorie PME ou Startup de l'année/Volet Tourisme aux Grands Prix de la relève d'affaires 2022.

Mme Lévesque et son conjoint, Olivier Higgins, ont ouvert cet établissement en janvier dernier dans les locaux de l'ancien restaurant Déli Grec.

Le resto compte actuellement une cinquantaine de places, avec un projet d'expansion de salle et aussi l'ajout d'une terrasse. Les 5 Moulins emploie une douzaine de personnes. Le commerce offre en plus de l'hébergement.

Les proprios se sont donné comme mission d'offrir «une expérience gastronomique distinctive» axée sur l'économie locale, notamment l'approvisionnement en produits alimentaires locaux.

Laurie Lévesque cumule plus d'une quinzaine d'années d'expérience en restauration qui l'ont fait travailler dans plusieurs hôtels et restaurants de la ville de Québec et de la Beauce.

Sa seconde passion est l'autonomie alimentaire alors qu'elle passe ses temps libres à cueillir et transformer afin de bien manger et de maximiser les ressources locales.

« Je me sens très fière d'avoir été mise en nomination parmi les autres dans ma catégorie », a indiqué la restauratrice lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Les gagnants, parmi les 55 finalistes en lice dans les 11 catégories, seront dévoilés le 3 juin lors d'un gala organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) qui se déroulera au Grand Quai du Port de Montréal.