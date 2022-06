MRC des Etchemins: 270 000 $ versés en soutien aux entreprises

Suite au conseil des maires qui s'est tenu hier soir, la MRC des Etchemins a annoncé des investissements totalisant plus de 269 000 $ pour huit projets sur son territoire.

De cette somme, 138 811,12 $ ont été attribués à cinq projets dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique, 80 390 $ proviennent de l’enveloppe de la Politique de soutien aux entreprises des Etchemins (PSEE) et 50 000 $ sont prêtés pour le FLI-Relève.

« Il y a énormément de mouvement dans le tissu entrepreneurial des Etchemins en ce moment. Les entreprises ont des projets de croissance innovants et la relève est au rendez-vous, ce qui démontre la vivacité de notre milieu économique. J’invite les entreprises et organisations à contacter l’équipe du développement économique de la MRC, nos programmes créent des retombées importantes qui pourraient bénéficier à chacun », a déclaré Camil Turmel, maire de Lac-Etchemin et préfet de la MRC des Etchemins.

Les promoteurs soutenus dans le cadre de ces programmes sont :

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, pour le projet de développement et valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) des Etchemins

- 2 950,72 $ de l’enveloppe du Plan de relance

Centre de l’auto Joe Morin inc., pour le projet de relève d’acquisition de l’entreprise

- 25 000 $ de l’enveloppe FLI-Relève

- 10 000 $ de l’enveloppe de la PSEE

Gyro-Trac Corporation, pour le projet d’acquisition d’équipements de production

- 15 950 $ de l’enveloppe du Plan de relance

- 19 940 $ de l’enveloppe de la PSEE

Les Équipements Brousseau inc., pour le projet d’acquisition de l’entreprise Équipements Beaumont inc. (succursale de Lac-Etchemin) et l’acquisition d’équipements

- 25 000 $ de l’enveloppe FLI-Relève

- 17 500 $ de l’enveloppe de la PSEE

Municipalité de Saint-Benjamin, pour le projet de transformation de l’église en salle multifonctionnelle

- 75 000 $ de l’enveloppe du Plan de relance

Municipalité de Saint-Cyprien, pour le projet de transformation de l’école en centre multifonctionnel – phase 1

- 12 910,40 $ de l’enveloppe du Plan de relance

XL Technologies S.E.N.C., pour le projet de développement et de production d’un système de filtration pour huile de coupe ou tout autre liquide nécessitant une filtration

- 32 000 $ de l’enveloppe du Plan de relance

- 25 000 $ de l’enveloppe de la PSEE

Marché Abénakis, pour le projet d’agrandissement et d’acquisition d’équipements

- 7 950 $ de l’enveloppe de la PSEE

Notons qu'environ 360 000 $ sont toujours disponibles dans le Plan de relance. Les promoteurs intéressés à déposer un projet sont donc invités à consulter les documents disponibles sur le site internet de la MRC.