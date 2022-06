Un nouveau DG au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud a un nouveau directeur général à sa tête. Il s'agit de Martin Beaulieu.

Fort de son bagage de gestionnaire, d’administrateur et surtout de sa solide expérience en ressources humaines et en communication, monsieur Beaulieu a maintenant l’opportunité d’ajouter sa couleur de dirigeant à l’équipe compétente et dynamique qu’est celle du CJE de Beauce-Sud.

« Le CJE de Beauce-Sud, c’est d’abord une grande mission communautaire, surtout en ces moments d’instabilité économique et sociétale, mais au-delà de la mission, il y a les gens. Le capital humain est selon moi la ressource la plus importante qu’un organisme ou une entreprise peut avoir. Je compte bien participer à relever le défi d’unir la belle et grande équipe du CJE de Beauce-Sud et de l’accompagner à déployer sa compétence et son professionnalisme pour aider notre région à rayonner dans son humanité! » déclare monsieur Beaulieu.