Un don de 30 000 $ à Développement Économique Nouvelle-Beauce

L’entreprise américaine Oshkosh Corporation a annoncé qu’elle venait d’acheter MaxiMétal de Saint-Georges. Les deux compagnies fabriquent des véhicules destinés aux missions critiques et des équipements essentiels. Maxi-Métal se spécialise dans la conception et fabrication sur mesure de véhicules incendie et utilitaires. Ainsi, l’entreprise ...