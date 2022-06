Isabelle Le Ber nommée présidente-directrice générale de l'ÉEB

Voir la galerie de photos

Le conseil d’administration de l’École d’Entrepreneurship de Beauce (ÉEB) vient de nommer Isabelle Le Ber à titre de présidente-directrice générale, devenant ainsi la toute première femme à occuper la fonction au sein de cet organisme.

En poste comme directrice générale depuis 2015, elle succède à Martin Deschênes, qui a agi comme président pendant les cinq dernières années.

« C’est un grand honneur pour moi d’accepter ce nouveau défi pour mener à bien la mission de l’ÉEB et tous ses projets. J’ai énormément appris aux côtés de Martin Deschênes et je compte poursuivre le chemin qu’il a su tracer ces dernières années », a fait savoir Isabelle Le Ber, qui a accordé une entrevue vidéo à EnBeauce.com.

« Je suis extrêmement fier de cette nomination. Isabelle a beaucoup contribué au progrès de l’ÉEB par son impact et sa volonté de faire la différence auprès des entrepreneurs. Elle mérite amplement ce nouveau rôle et elle pourra compter sur notre soutien dans cette aventure » a déclaré par voie de communiqué de presse le président du conseil d'administration et et fondateur de l’ÉEB, Marc Dutil.

