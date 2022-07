Dans le cadre du programme Au Cœur de votre collectivité, lancé en 2021, Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches a annoncé son soutien à 24 projets, dont 10 en Beauce, pour un montant total de 468 877 $.

Ce programme, qui en est à sa 2e édition, vise à poser un geste significatif pour aider la collectivité, selon Anne Vaillancourt, directrice générale de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches.

Rappelons que la période de dépôt des projets s’est déroulée du 22 mars au 8 mai 2022, période durant laquelle les membres assurés pouvaient déposer des projets mobilisateurs et porteurs pour la communauté. Une période de votes s’est ensuite déroulée du 24 mai au 19 juin dernier avant que le conseil d’administration se rencontre afin d’effectuer l’attribution des montants pour chacun des projets.

Les projets soutenus en Beauce sont donc les suivants :

• Club Parentaide Beauce-Centre, Saint-Jules (projet : cuisine de formation du resto-école O Sommet);

• Service de sécurité incendie de Saint-Odilon (projet : achat d’une caméra à imagerie thermique);

• L’Essentiel des Etchemins, Lac-Etchemin (projet : la bouffe en route);

• École Sainte-Thérèse, Saint-Honoré-de-Shenley (projet : réaménagement de la cour d’école);

• Service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et touristique de Saint-Joseph-de-Beauce (projet : construction d’un centre multifonctionnel);

• École primaire l’Éveil, Sainte-Marie (projet : embellissement et modification des installations de la cour d’école);

• École du Trait d’union, Saint-Prosper (projet : ma cour d’école, mon milieu de vie);

• Club d’escalade et de montagne des Appalaches, Sainte-Clotilde (projet : pôle touristique escalade en Chaudière-Appalaches);

• Œuvre des loisirs de Saint-Elzéar (projet : aménagement d’un nouveau parc familial, un parc pour eux et par eux);

• Mont Orignal coopérative de solidarité, Lac-Etchemin (projet : amélioration des installations de la pente-école et ajout d’un mini parc à neige).

Notons que le projet du Mont Original fait partie des trois coups de coeur qui, en plus du don monétaire, se verra attribuer un publireportage d’une page dans l’hebdomadaire de la localité.