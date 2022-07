Chez Ashton de Saint-Georges tourné vers le futur

Le restaurant Chez Ashton de Saint-Georges a de nouveaux projets pour les prochaines années. Cette annonce fait suite à la vente de la chaîne.

En effet, Sylvain Veilleux, qui est le franchisé de l’établissement de Saint-Georges depuis 18 ans, explique à EnBeauce.com qu’il a rencontré la semaine dernière les nouveaux acquéreurs de la franchise, Jean-Christophe Lirette et Émily Adam afin de parler de la suite des choses .

Les futurs projets

Les amateurs de poutine seront heureux d’apprendre que dans la prochaine année, la livraison à domicile sera disponible. Le restaurant fera affaire avec une compagnie de livraison externe.

D’ailleurs, M.Veilleux indique que cela fait près d’un an que son restaurant propose la commande en ligne pour la préparation des repas à l’avance. C’est sur la plateforme Weeat que les clients peuvent faire leur demande pour ensuite se présenter à l’heure indiquée.

Le but est de faire éviter les longues files d’attente et ils offrent un délai de 15 minutes, mais il est possible de choisir son heure également.

D’ici les cinq prochaines années, des travaux de rénovation sont prévus. Par exemple, les panneaux du menu seront remplacés par le numérique.

Pour l’instant, il n’est pas prévu que l’établissement quitte le Carrefour Saint-Georges où il est établi depuis 1993. Le propriétaire explique que les nouvelles succursales qui pourraient ouvrir dans les prochaines années seront seulement du service au volant, mais qu’en restant dans le lieu actuel ce n’est pas une option.

De plus, la clientèle du restaurant n’est pas une « clientèle de centre d’achat ». Selon Sylvain Veilleux, 80 % et plus proviennent de l’extérieur, alors il ne s’inquiète pas si un déménagement a lieu.

Retour à la normale

Les heures d’ouverture sont revenues à la normale étant ouvert tous les soirs jusqu’à 19 h et 21 h pour le jeudi et vendredi. Il souligne que même si le centre d'achat est fermé la semaine à partir de 17h, la porte pour se rendre au restaurant demeure accessible.

Pendant la pandémie, il a été en mesure de garder ses employés lui permettant de reprendre comme avant. Il est aussi très présent au côté de son équipe et s'implique sur le plancher.

Vision à long terme

Sans vouloir s’avancer, M.Veilleux a proposé aux nouveaux propriétaires que s’ils ont l’intention d’ouvrir un nouvel établissement à Sainte-Marie, il serait très intéressé à s’en occuper.

Mentionnons que celui de Saint-Georges est le seul de la Beauce.