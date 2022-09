Chambre de commerce de Saint-Georges: Samuel Pépin à la présidence

Le propriétaire de la chaîne La Pralinière, Samuel Pépin, a été nommé à titre de président de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) pour l’année 2022-2023.

Le tout a été confirmé lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme tenue le 31 août.

M. Pépin sera secondé dans ses fonctions par Kevin Grondin, premier vice-président, Richard Poulin, deuxième vice-président, Sébastien Boily, trésorier, Anick Lemay, secrétaire et Fleurie-Anne Labelle agira à titre d’ex officio.

« Je suis très heureux d’accepter ce beau défi et de continuer mon implication au sein de la chambre de commerce de Saint-Georges. Notre chambre c’est un conseil d’administration diversifié qui représente bien la réalité économique de la région et une équipe solide et bien structurée à la permanence. J’ai hâte de travailler avec eux dans le meilleur intérêt de nos membres et du développement économique régionale », mentionne le nouveau président, M. Pépin.

Bilan des activités

En plus d’élire un nouveau président, l’organisation en a profité pour présenter son bilan de la dernière année.

Parmi les bons coups, la CCSG est heureuse des rendez-vous récurrents tels que la Classique de golf, les dîners-conférences, le Gala de l’entreprise beauceronne, la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins et la campagne de carte-cadeau Ma Beauce d’abord.

La Chambre de commerce de Saint-Georges a présenté des états financiers en excellente santé. En effet avec des revenus de 609 757 $ et des dépenses de 574 819 $ et l’ajout de la subvention relative au compte canadien d’urgence et d’un montant provenant de la FCCQ pour la distribution des tests rapides, la CCSG termine son année avec un surplus de 72 188 $.

La directrice générale de la CCSG, Annie Gilbert, a également souligné le bel envol pris par l’Aile Jeunesse et a mentionné la qualité des membres du conseil d’administration et les nouvelles idées à mettre de l’avant pour dynamiser l’économie de la région.

Notons le départ de la deuxième vice-présidente de l’an dernier, Bianca Dupuis, et d’un des administrateurs, Félix Nunez.

Les autres administrateurs sont tous de retour, soit : Dany Plante, Karine Couture, Carole Poulin, Pascal Boutin, Olivier Bégin-Cyr, Stéphanie Roy et Peggy Lacasse.