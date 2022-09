Les collectes de sang à venir dans la région

Rassemblant plus de 50 exposants, le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce se poursuit encore aujourd'hui à l’Aréna de Courcelles. Découvrez la programmation de ce deuxième et dernier jour de l'édition 2022. - De 8 h à 11 h : Brunch de l’érable, au profit de la Paroisse de Courcelles, - À 12 h 30 : Conférence forestière et ...