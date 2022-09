L’École d’Entrepreneurship de Beauce s'agrandit

Après plus de dix ans d'existence, l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) donnera bientôt la première pelletée de terre afin de marquer le début de ses travaux d’agrandissement.

Faisant partie d’une première phase de croissance, ce sont 17 nouvelles chambres qui seront créées pour recevoir les entrepreneurs de partout au Québec. Le taux total d’occupation s’élèvera donc à 44 chambres et trois grandes salles de formation. À cela sera ajouté un ascenseur ainsi qu’un sous-sol où sera aménagée une toute nouvelle buanderie.

Les travaux toucheront aussi l’entrée principale qui sera rénovée pour y refaire les drains de fondation, la démolition de l’entrée de l’ancien Steakhouse ainsi que la structure de la galerie au complet.

« Le début des travaux représente l’aboutissement de beaucoup de travail afin d’augmenter notre offre auprès des entrepreneurs. L’EEB est un lieu de réflexion stratégique visant l’innovation et la croissance, ainsi toute l’équipe est engagée et motivée à la poursuite de notre mission: propulser la prospérité du Québec tout entier. Nous voyons grand et nous avons beaucoup de suite dans les idées pour les années à venir », a souligné Isabelle Leber, directrice générale de l’organisation.

Rappelons que cet édifice, avant l'ouverture de l'EEB en 2010, était l'Auberge Benedict Arnold qui, à l’origine, gardait les anciens bureaux de la compagnie

Breakey dans les années 1900.