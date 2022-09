On compte 13 550 postes vacants en Chaudière-Appalaches

Le nombre de postes vacants dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches continue d’augmenter, s'élevant au total à 41 225, selon les nouvelles estimations de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada.

Au deuxième trimestre de 2022, il y avait 13 550 postes vacants en Chaudière-Appalaches (CA) et 27 675 dans la région de la Capitale-Nationale (CN), soit une augmentation de 46 % pour la CA et de 16 % pour la CN comparativement au même trimestre en 2021.

Dans les deux régions, il s’agit du nombre de postes vacants le plus élevé observé tous trimestres confondus depuis que les données sont disponibles (2015).

Les taux de postes vacants, soit 7,6 % dans la CN et 6,7 % dans la CA, dépassaient aussi les moyennes québécoise (6,4 %) et canadienne (5,9 %).

En moyenne, le salaire horaire offert pour les postes vacants était de 22,25 $ dans la CN et de 21,95 $ en CA. Les taux horaires offerts à l’échelle du Québec et du Canada étaient respectivement de 22,8 $ et de 24,05 $.

Les travailleurs en «ventes et services» et ceux du domaine des «métiers, transport et machinerie et domaines apparentés» étaient les plus demandés dans les deux régions:

Chaudière-Appalaches

Ventes et services (3 625)

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (3 300)

Fabrication et services d’utilité publique (2 735)

Capitale-Nationale

Ventes et services (10 870)

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (3 300)

Affaires, finances et administration (3 025)

« Ces nouvelles estimations de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada témoignent de la situation qui prévalait sur le marché du travail au deuxième trimestre de 2022. La région commençait à vivre un retour à la vie normale avec la levée des dernières mesures sanitaires liées à la COVID-19, notamment la fin de l’obligation du port du masque en juin 2022 », a indiqué par communiqué de presse Abdoul Echraf Ouedraogo, économiste chez Québec International, qui a fait le recoupement des données.

Au deuxième trimestre (T2) de 2021, le nombre de postes vacants s’élevait à 23 800 dans la région de la Capitale-Nationale (comparativement à 27 675 au T2 de 2022) et à 9 295 pour la Chaudière-Appalaches (comparativement à 13 550 au T2 de 2022).



« Ces dernières données de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires montrent le dynamisme du marché du travail de la région et l’impact de la rareté de main-d’œuvre. Le nombre de postes vacants a atteint un sommet, et le phénomène semble aussi affecter la région de la Chaudière-Appalaches plus qu’auparavant avec une augmentation de 46 % du nombre de postes vacants », a conclu M. Ouedraogo.