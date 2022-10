Belle soirée de reconnaissance pour trois bâtisseurs d'entreprise

C’est devant près de 370 participants au 42e Souper des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s’est déroulé hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, qu'Annette et Benoit Baillargeon ont été intronisés au sein du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce alors que François Faucher a reçu la distinction Personnalité d’affaires de l'année 2022.

Cette soirée, qui se tenait en présentiel après trois ans d'absence en raison de la pandémie, était organisée par Développement économique Nouvelle-Beauce, dans le but de souligner le dynamisme, l’implication et le parcours professionnel de leaders de la communauté d’affaires.

Nouveaux membres au Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce

Cofondateurs de l’entreprise portant initialement le nom de Benoît Baillargeon inc., Benoît et Annette Baillargeon ont dédié une grande partie de leur vie à ce projet d’affaires.

C’est directement au sein de la maison familiale que tout a commencé. Fondée il y a maintenant plus de 65 ans après que M. Baillargeon ait obtenu ses licences en électricité, l’entreprise a su se démarquer rapidement de la compétition.

Œuvrant principalement dans le domaine de l’agriculture à ses débuts, l’opportunité de diversifier son offre a été saisie à la suite de la construction d’un magasin où un large éventail de services étaient offerts sous le même toit : vente de meubles, réparation d’électroménagers, plomberie, chauffage, etc.

Un homme de cœur et généreux de son temps, Benoît était toujours disponible pour ses clients. Que dire de Mme Annette qui a été un pilier important de l’entreprise. Avec cinq enfants à la maison, celle-ci s’est impliquée de façon importante au sein de l’entreprise en épaulant son mari au niveau du service à la clientèle, de la comptabilité ainsi que des soumissions.

Ils sont tous les deux extrêmement fiers de voir une 3e génération en train de faire sa place au sein de l’entreprise familiale. C’est grâce à des valeurs comme le travail, l’entraide et la générosité inculquées par M et Mme Baillargeon que cette famille prospère, encore aujourd’hui, dans le monde des affaires!

Personnalité d’affaires 2022 en Nouvelle-Beauce

La 42e édition du Souper des gens d’affaires a également mis en lumière un homme de famille qui a su mener son entreprise à des plus hauts sommets. C’est à titre de Personnalité d’affaires de l’année que François Faucher, président-directeur général de NNC Solutions, a été honoré.

NNC Solutions est le plus gros détaillant TELUS de l’est du Canada avec 17 points de vente partout au Québec ainsi qu’un point de vente Centre Hi-Fi Groupe Select à Sainte-Marie. Célébrant bientôt leurs 55 ans d’existence, leur mission est d'offrir des solutions sans-fil et un service de haute qualité. Demeurant toujours à l'affût des nouveautés technologiques, NNC Solutions maintient sa position de leader dans les marchés affaires et consommateurs. Ce sont aussi près de 200 employés qui y travaillent afin de bien mener à terme cette mission.

Actionnaire depuis 1999 et œuvrant pour l’entreprise depuis 1984, François Faucher a amené une dynamique différente ainsi qu’une nouvelle vision au sein de NNC Solutions. Son implication dans la gestion de l’entreprise, son leadership et son expertise dans le domaine des télécommunications contribuent à la forte croissance de NNC Solutions dans les années qui suivirent. Sachant bien s’entourer, sa collaboration avec plusieurs dirigeants chez TELUS et l’engagement de ses partenaires d’affaires et collègues le mènent à faire de nombreuses acquisitions. Ceci fait de NNC Solutions l’un des détaillants TELUS les plus importants au Canada et, chef de file au Québec.

Des entrepreneurs bien accompagnés

Dans le cadre de ce 42e Souper des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce , Josée Turgeon, présidente de l’organisation, a rappelé aux entrepreneurs la chance qu’ils ont d’être entourés d’organismes dynamiques qui veillent à leur développement que ce soit par Développement économique Nouvelle-Beauce ou la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce.

« Nous avons deux organismes vraiment complémentaires qui font une belle différence dans le développement de nos entreprises! » Des rôles distincts accomplis par ces organisations qui méritent d’être soulignés.