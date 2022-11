L'entreprise Bercomac lauréate au gala régional MercadOr

L'entreprise familiale Bercomac Limitée, installée à Adstock, se trouve parmi les lauréats de la sélection régionale du Gala MercadOr, qui récompense les entreprises de la Chaudière-Appalaches s’illustrant à l’international.

C'est lors d’un 5 à 7 qui s'est tenu le 1er novembre, au Délice Resto Lounge de Lévis, que les entreprises se sont vu remettre un trophée et un prix additionnel venant des partenaires de l’événement.

Bercomac œuvre dans la fabrication d’accessoires et d’équipements pour les tracteurs, véhicules tout-terrain et véhicules utilitaires. Elle assume la conception, le développement, la fabrication ainsi que la distribution de la plupart de ses produits. Ces derniers, essentiellement utilitaires, vont du balai rotatif à la tondeuse débroussailleuse, en passant évidemment par la souffleuse à neige qui est le produit avec le plus gros volume. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des produits répondant à leurs critères et stratégies de marché.

DPME international, à l'origine de ce concours, estime que: « qu’il s’agisse des produits maison (sous la marque BERCO) ou de produits personnalisés, la qualité de conception, la robustesse ainsi que la qualité d’assemblage sont ce qui les caractérise sur le terrain. »

L’objectif de cette compétition est de faire rayonner les exportateurs et mettre l’exportation au centre de l’espace médiatique via le projet rassembleur qu’est le Gala MercadOr. Chaque candidature a été évaluée par un jury composé d’intervenants clés de la région soit par Julien Gérard de Desjardins Entreprises, Esther Gagnon de EDC et Mathieu Lamarche Pagé de Développement Économique Canada.

En route vers le Gala provincial MercadOr

« Ce n’est que le début d’une belle visibilité pour ses entreprises », a mentionné Daniel Voyer, directeur général de DPME. « Je suis très fière d'avoir pu contribuer à notre événement régional et de pouvoir souligner le succès et le dévouement des entreprises exportatrices lauréates de la grande région de Chaudière-Appalaches », a ajouté Maly-Wan Saing, conseillère en commerce international.

Les entreprises finalistes auront le privilège de représenter leur région lors de ce prestigieux événement qui se tiendra le 24 mai prochain au grand quai du Port de Montréal. Le Gala MercadOr Québec accueillera plus de 600 convives issus du secteur de l’exportation.

Cet événement, à l’échelle provinciale, mettra en lumière les PME, mais également l’ensemble des acteurs économiques qui contribuent, de près ou de loin, à la réussite des entreprises exportatrices.