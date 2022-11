Peggy Duquet à la présidence d'honneur du 34e Gala de l’entreprise beauceronne

C’est sous la présidence d’honneur de Peggy Duquet, présidente de l'entreprise Métal Duquet, que se tiendra le 34e Gala de l’entreprise beauceronne, le 6 mai prochain, au Centre de congrès Le Georgesville.

L'événement se déroulera sous la thématique Se transformer pour laisser sa marque, a annoncé la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) qui organise le gala.

De plus, la période de mise en candidature, en vue de la remise des prix Jarrets, est officiellement ouverte.

Cette année, deux nouveaux Prix Prestige s’ajoutent à la liste de la vingtaine de distinctions décernées, soit le Jarret Organisme à but non lucratif et le Jarret Innovation technologique. « Le premier récompensera un organisme à but non lucratif qui dédie ses ressources au service de sa communauté tandis que le second sera attribué à une entreprise qui a développé un produit technologique dont le caractère novateur lui confère un avantage concurrentiel dans son secteur d’activités » a expliqué Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG.

Pour le Prix du public, le comité organisateur a retenu la catégorie Courtier immobilier pour 2023. Le vote se fera par formulaire électronique accessible sur le site Internet de la CCSG. La période de votation débutera le 14 novembre et se terminera le mardi 13 décembre à minuit.

Enfin, rappelons que les deux prix honorifiques, dont le fameux Jarret d'Or, sont discrétionnaires et remis par deux instances relevant de la Chambre de commerce de Saint-Georges, c'est-à-dire, le conseil d'administration et le président d'honneur du Gala de l'entreprise beauceronne. Aucune mise en candidature n’est requise pour ces prix.

Mise en candidature et soirée

Les entreprises auront jusqu’au mardi 13 décembre pour remplir et déposer leur cahier afin de devenir finalistes. Les règlements, le processus de sélection, la description des catégories et les cahiers de candidature sont disponibles sur le site web de la CCSG. La réservation des billets pour la soirée du gala s'effectue également par Internet. Elle sera active à compter du 18 novembre.

Pour plus d’informations, communiquez directement à la Chambre de commerce de Saint-Georges par téléphone (418 228-7879) ou par courriel ([email protected]).