L’Art du Paysage inc. récompensé pour des initiatives RH innovantes

L’entreprise de Saint-Georges, L’Art du Paysage inc., a reçu le prix HortiCompétences dans la catégorie 1 à 15 employés. Il récompense les entreprises en horticulture ornementale – commercialisation et services.

L’entreprise beauceronne se démarque par des initiatives innovantes en matière de ressources humaines, qui ont favorisé le bien-être de leurs travailleurs.

Spécialisée dans l’aménagement paysager depuis 23 ans, L’Art du Paysage inc. est une entreprise de la Beauce composée de huit employés dévoués à offrir des services sur mesure et haut de gamme pour leurs clients des secteurs résidentiel, commercial et municipal. Depuis près de cinq ans, l’entreprise a pris un virage important en matière d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, en offrant à tous ses employés la semaine de travail de quatre jours.

Grâce à leur journée de congé le vendredi, les employés ont la chance de se reposer physiquement, de décrocher du travail et de garder un bon équilibre de vie. De son côté, le gestionnaire de l’entreprise en bénéficie tout autant, en profitant de cette journée où les chantiers sont à l’arrêt pour effectuer toutes les tâches administratives, qu’il devait habituellement faire le week-end.

Malgré cet horaire de travail allégé, l’entreprise a su tirer son épingle du jeu en choisissant des contrats plus rentables, mais surtout plus stimulants pour l’équipe. D’ailleurs, depuis la mise en place de cette initiative, le gestionnaire constate que les employés sont plus motivés et investis que jamais dans leur travail. L’entreprise, qui se démarque par une équipe heureuse et épanouie, est également devenue plus attrayante pour la main-d’œuvre et compétitive sur le marché.

Faible taux de roulement, plus grande motivation à la tâche, augmentation de la productivité et de l’énergie au travail, réduction des accidents de travail, les bénéfices observés depuis l’instauration de cet horaire sont multiples.

Mentionnons qu’une autre seule entreprise au Québec a été récompensée. Il s’agit de Paysages Rodier de Saint-Hyacinthe.